Galatasaray'da Diagne'nin yerine 3 aday

Galatasaray, bu sezon 30 gol atan Diagne'yi satıp Balotelli, Carroll ve Falcao’dan birisini transfer edecek.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne’nin bu yaz satılması planlanıyor. Yahoo Sport France’da yer alan haberde; Sarı-Kırmızılılar’ın bu sezon 30 gol atan başarılı golcünün satılacağı vurgulandı.

Galatasaray’ın golcü adayları arasında ise Mario Balotelli, Andy Carroll ve Monaco’nun yıldızı Falcao’nun yer aldığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar’da 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Mitroglou’nun bu futbolculardan birinin bile transfer edilmesi durumunda gelecek sezon kadroda yer bulmasının da zor olacağı belirtildi.

Balotelli bir adım önde

Marsilya ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Mario Balotelli şu anda tüm transfer opsiyonlarına açık durumda. Gelen tüm teklifler masaya yatırılacak. West Ham’ın sözleşmesini feshettiği Andy Carroll’un da bonservisi elinde bulunuyor. İki golcünün de istediği imza parası 5 milyon euro civarında.

Carroll için bilgi toplanıyor

Carroll bir sakatlık süreci yaşamıştı. Galatasaray teknik heyetinin golcü oyuncunun son durumu ile ilgili bilgeler topladığı öğrenildi.

Falcao'nun yüksek maliyeti düşündürüyor

Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Falcao ise takımdan ayrılmak istiyor. Hedefi Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor. 33 yaşındaki oyuncu Fransız ekibinden yıllık 8 milyon euro civarında bir rakam kazanıyor.