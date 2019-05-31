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Finalde ilk gülen Toronto Rapters

Finalde ilk gülen Toronto Rapters

NBA Play-Off Final serisi ilk maçında Toronto Raptors, sahasında Golden State Warriors'ı 118-109 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

NBA Play-Off Final etabı bu gece başladı. Toronto Raptors ile Golden State Warriors'ı karşı karşıya getiren final serisinin ilk maçında gülen taraf ev sahibi Raptors oldu.

Mücadelenin ilk çeyreğinde rakibine 25-21'lik üstünlük kuran Raptors, ikinci çeyrekte de rakibine fırsat vermedi ve farkı açarak ilk yarıyı 59-49 önde kapattı.

Golden State Warriors üçüncü çeyrekte toparlandı ve periyodu 32-29 önde kapattı fakat ev sahibi Raptors son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyerek maçın sonunda salondan 118-109 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Toronto Raptors, final serisinin ilk maçında Golden State Warriors'a karşı 1-0 öne geçti.

Raptors'ta Kawhi Leonard 43 dakika sahada kalırken 23 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. Pascal Siakam'ın 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynadığı Raptors'ta Danny Green 11, Kyle Lowry 7 ve Marc Gasol 20 sayıyla attı. Golden State Warriors'ta Draymond Green 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle triple-double yaparken Stephen Curry'nin 34 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performanı galibiyet için yeterli olmadı.

Final serisinin ikinci karşılaşması 3 Haziran Pazartesi günü TSİ 03:00'te oynanacak ve ilk maçta olduğu gibi ikinci maça da Toronto Raptors ev sahipliği yapacak.

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