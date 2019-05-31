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Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

Galatasaray'da Belhanda'nın alternatifi bulundu

Galatasaray'ın Younes Belhanda ile yolları ayırması durumunda Dijon'dan Naim Sliti'yi transfer edeceği iddia edildi.

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, Younes Belhanda'nın satılması durumunda Faslı yıldızın yerine takviye yapacak olan Galatasaray, aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin, Ligue 1'de kalma mücadelesi veren Dijon'un yıldız oyuncusu Naim Sliti ile ilgilendiği öne sürüldü. İddiaya göre Galatasaray, Dijon'un play-out sonrası Ligue 1'den düşmesi durumunda Sliti'yi kadrosuna katacak.

1.73 boyundaki Naim Sliti, orta sahada ve sol kanatta görev yapabiliyor. 2018 yazında Lille'den 2 milyon Euro karşılığında Dijon'a transfer olan Tunuslu futbolcu, bu sezon takımıyla 42 resmi maça çıkıp 8 gol kaydedip 10 asist yaptı.

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