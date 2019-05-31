Inter Conte'yi resmen duyurdu

Serie A ekibi Inter, uzun süredir ilgilendiği Teknik Direktör Antonio Conte'yi resmen duyurdu.

Serie A'da sezonu dördüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alan ve dün Luciano Spalletti ile yollarını ayıran Inter, teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.

Milano temsilcisi, uzun süredir temasta olduğu Teknik Direktör Antonio Conte ile anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Inter'in resmi Twitter hesabından paylaşılan gönderide, takımın yeni hocasının Conte olduğu duyuruldu.

Son olarak Chelsea'de görev yapan Antonio Conte, 2016-18 yılları arası İngiliz ekibinde görev yapmış ve 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup zaferi yaşamıştı. Conte, geride bıraktığımız sezonda herhangi bir takım çalıştırmadı.

Futbolculuk yıllarında kariyerinin büyük bölümünü Inter'in ezeli rakibi Juventus'ta geçiren Conte, siyah-beyazlı ekipte teknik direktörlük de yaparken Serie A'da 2 şampiyonluk elde etti.

49 yaşındaki Conte teknik adamlık kariyeri boyunca Juventus ve Chelsea'nin yanı sıra İtalya Milli Takımı, Siena, Atalanta, Bari ve Arezzo'yu çalıştırdı