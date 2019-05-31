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Türkiye teknik resesyondan çıktı TÜİK GSYH sonuçlarını açıkladı

Anadolu Ajansı
Türkiye teknik resesyondan çıktı TÜİK GSYH sonuçlarını açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ilk çeyrekte % 1.3 büyüyerek teknik resesyondan çıktı.

Üst üste iki çeyrek daralarak teknik resesyona giren ekonomi bu çeyrekte % 1.3 büyüyerek resesyondan çıktı. Ekonomi 2018'in son çeyreğinde çeyreklik bazda % 2.4 daralmıştı.

İLK ÇEYREKTE YILLIK % 2.6 DARALMA

İlk çeyrekte ekonomi yıllık bazda % 2.6 daraldı. Beklenti % 2.5 daralma olmasıydı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla %16 artarak 914 milyar 699 milyon TL oldu.

Sanayi % 4.3, inşaat sektörü % 10.9 daraldı

Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri %2,5 arttı, sanayi sektörü %4,3 ve inşaat sektörü %10,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri  %4 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,3 arttı.  

Mal ve hizmet ihracatı %9,5 arttı, mal ve hizmet ithalatı ise %28,8 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak %9,5 artarken ithalatı ise %28,8 azaldı.

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