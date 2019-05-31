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Doların düşmesini sağlayan 3 neden! Kur 6 liranın altında işte durum

Doların düşmesini sağlayan 3 neden! Kur 6 liranın altında işte durum

Piyasalar saat 10:00'da açıklanan büyüme rakamlarına kilitlenmişken, Dolar/TL negatif verileri pek takmadı. Güne 5.91'den başlayan dolar kuru veri açıklandıktan sonra da düşüşteydi. .

ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle dün 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gören Dolar/TL, güne 5.91 seviyesinden başladı. 

Büyüme verileri sonrası dolar

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK bugün saat 10:00'da ilk çeyrek büyüme verisini açıklandıktan sonra dolar düşüşüne devam etti. Kur saat 10.30 itibariyle 5.90'da dengelendi. 

Doların düşmesinin 3 sebebi var

TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı.

Kurun düşmesinde etkili olan 3 gelişme şöyle:
1) Hulusi Akar'ın S-400'ün teslimatının haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması
2) Erdoğan ve Trump’un telefon görüşmesi
3) Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA  çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması.

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