Doların düşmesini sağlayan 3 neden! Kur 6 liranın altında işte durum

Piyasalar saat 10:00'da açıklanan büyüme rakamlarına kilitlenmişken, Dolar/TL negatif verileri pek takmadı. Güne 5.91'den başlayan dolar kuru veri açıklandıktan sonra da düşüşteydi. .

ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle dün 5.8650'ye kadar gerileyerek 25 Nisan'dan beri en düşük seviyeyi gören Dolar/TL, güne 5.91 seviyesinden başladı.

Büyüme verileri sonrası dolar

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK bugün saat 10:00'da ilk çeyrek büyüme verisini açıklandıktan sonra dolar düşüşüne devam etti. Kur saat 10.30 itibariyle 5.90'da dengelendi.



Doların düşmesinin 3 sebebi var

TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı.

Kurun düşmesinde etkili olan 3 gelişme şöyle:

1) Hulusi Akar'ın S-400'ün teslimatının haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması

2) Erdoğan ve Trump’un telefon görüşmesi

3) Türkiye'de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması.