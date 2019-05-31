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Memurlar arefe günü yarım gün mü çalışacak 3 Haziran tatil mi?

Memurlar arefe günü yarım gün mü çalışacak 3 Haziran tatil mi?

Ramazan ayının sonlarına doğru vatandaşlar bayram ne zaman sorularının yanıtı arıyor. Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek. 3 gün süren Ramazan bayramı ise 4 Haziran salı günü başlayacak 6 Haziran perşembe günü sona erecek. Bayram arefesi ise 3 Haziran pazartesi günü olacak. Peki Arefe günü tam gün mü tatil olacak?

Ramazan bayramı ne zaman başlıyor, ayın kaçında bayram başlıyor soruları şu günlerde sıkça araştırılıyor. 29 gün sürecek olan Ramazan ayının bitişiyle kutlanan Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve Ramazan bayramı 1. günü 4 Haziran Salı günü başlayacak. 7 Haziran perşembe günü sona erecek. Bayram arefesi ise 3 Haziran pazartesi günü başlayacak. Ayrıca Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak. 

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

2019 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ: Oruç ibadetinin idrak edilmesinden sonra Ramazan Bayramı, 3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba ve 6 Haziran Perşembe günlerine denk gelecek.

* 2019 yılında 9 gün olan Ramazan bayramı 3 Haziran pazartesi günü öğleden sonra başlacak. 

KADİR GECESİ NE ZAMAN: 2019 Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Pazar günü. (Kadir gecesi Ramazan ayının son gününden birinde yer almaktadır. Tahmini gündür.)

3 Haziran 2019 Perşembe günü (Ramazan) arefe günüdür.

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN: Ramazan Bayramı tatilinde tatil planı yapacak olan kişilerin merakla beklediği tarih netleşti.

Arefe Günü: 3 Haziran Pazartesi

1. Günü 4 Haziran 2019 Salı

2. Günü 5 Haziran 2019 Çarşamba

3. Günü 6 Haziran 2019 Perşembe

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

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