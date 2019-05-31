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Joachim Löw hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Joachim Löw hastaneye kaldırıldı

Atardamar zedelenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ve Estonya'ya karşı yapacakları maçlarda takımının başında olamayacak.

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, atardamar zedelenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Löw'ün, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ve Estonya ile oynanacak maçlarda takımının başında olamayacağı belirtildi.

Löw'ün durumunun iyi olduğu ancak doktor raporu doğrultusunda birkaç hafta takımın başında yer almayıp dinleneceği aktarıldı. 

Açıklamada, Löw'ün yokluğunda yardımcısı Marcus Sorg'un bu görevi yapacağı kaydedildi.

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