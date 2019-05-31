HABER /  POLİTİKA
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Bir parti daha İmamoğlu'nu destekleyecek! AP lideri Öz: CHP ile birlik içindeyiz

Bir parti daha İmamoğlu'nu destekleyecek! AP lideri Öz: CHP ile birlik içindeyiz

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, " 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır. CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz" diyerek isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerinin mesajını verdi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Öz, Yassıada ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Yassıada'nın, mağduriyetin ifadesi olduğunu kaydeden Öz, "İktidar, sağ olsun, sahip çıkıyor ama böyle sahip çıkılmaz. Adanın son halini biliyorsunuz. Adayı 'Demokrasi adası yapacağız' dediler, tatil kampına çevirdiler. Adanın güzelim yeşilliklerini mahvetmişler. Bizim içimiz sızladı" diye konuştu.

''23 Haziran Türkiye'nin dönüm noktasıdır''

İstanbul'da, 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'yi destekleyeceklerini belirten Vecdet Öz, "Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda ilerler, milletin ağzına ve bakışına bakar. 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır.

Türkiye'nin kader günüdür. Bu bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kemal Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı
Foto Galeri Kemal Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısına 5 yaşındaki oğlunun önünde infaz
Eski Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısına 5 yaşındaki oğlunun önünde infaz
HDP'li Pervin Buldan açıkladı! CHP'yi sindiremeyen 200 bin seçmen oy verecek
HDP'li Pervin Buldan açıkladı! CHP'yi sindiremeyen 200 bin seçmen oy verecek
Mike Pompeo'dan Suriye'de güvenli bölgeyle ilgili son dakika açıklaması
Mike Pompeo'dan Suriye'de güvenli bölgeyle ilgili son dakika açıklaması
Dünyayı krize sürükleyecek iddia: ABD temsilcisi Kuzey Kore'de idam edildi
Dünyayı krize sürükleyecek iddia: ABD temsilcisi Kuzey Kore'de idam edildi
Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas için transfer itirafı
Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas için transfer itirafı
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin hiç kapanmayan kütüphaneleri bayramda da açık olacak
İBB'nin hiç kapanmayan kütüphaneleri bayramda da açık olacak
Bayramın ilk 3 günü ücretsiz olacak! İBB Ramazan Bayramı öncesi hazır
Bayramın ilk 3 günü ücretsiz olacak! İBB Ramazan Bayramı öncesi hazır
Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi
Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı?
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı?
Kadir Gecesi Namazı 4 rekat nasıl niyet edilerek kaçta kılınır?
Kadir Gecesi Namazı 4 rekat nasıl niyet edilerek kaçta kılınır?
Kadir Gecesi adetli kadınlar ne yapmalı nasıl ibadet etmeli?
Kadir Gecesi adetli kadınlar ne yapmalı nasıl ibadet etmeli?
GPOSB başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu savcılığa sevk edildi.
GPOSB başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu savcılığa sevk edildi.
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Yorumlar 6 yorum