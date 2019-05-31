SON DAKİKA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisi ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Buna göre ekonomi yüzde 2,9 daraldı.  Haberin devamı.

Kemal Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı. Bir otelde gerçekleşen iftarda Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı - Sayfa 1

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle iftarda bir araya geldi.

15
Kemal Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı - Sayfa 2

Bir otelde gerçekleşen iftarda Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

25
Kemal Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı - Sayfa 3

İftara, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Deniz Demir de katıldı.

35
Kemal Kılıçdaroğlu imam hatiplilerle iftar yaptı - Sayfa 4

Oruç açtıktan sonra gençlerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yapılan duaya da eşlik etti.

45