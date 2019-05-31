HDP'li Pervin Buldan açıkladı! CHP'yi sindiremeyen 200 bin seçmen oy verecek

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buldan ''CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen 200 bin seçmenlerini sandığa taşıyacaklarını vurgulayarak, "Ekrem İmamoğlu 250 bin farkla kazanacak" dedi.

ANKARA'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Buldan, İBB seçiminde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na tam destek verme konusunda net olduklarını ve artık sahaya da ineceklerini söyledi.

31 Mart'ta "CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen 200 bin seçmenlerini' sandığa taşıyacaklarını belirten Buldan, "İmamoğlu 250 bin farkla kazanacak" ifadelerini kullandı.

Buldan, önümüzdeki hafta HDP olarak İstanbul'da eş başkanlar dahil sahada çalışmaya başlayacaklarını kaydetti. Buldan şunları söyledi:

-Bu hafta itibariyle artık sahaya da iniyoruz İstanbul'da. Ben de, Sezai (Temelli) Başkan da, milletvekillerimiz, il örgütümüz bir bütün olarak, bir kampanya süreci başlatıyoruz biz de 23 Haziran'a kadar. Bizim burada açık ve net tavrımız var: AK Parti'ye kaybettirmek ve demokrasi güçlerinin kazanması.

Sandığa gitmeyen HDP'liler

-Bizim tabanımızda 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen 200 bine yakın seçmenimiz var. Şimdi biz o seçmenimizi de sandığa götürmek üzerinden bir çalışma başlatıyoruz. Var olan ya da oy kullanan seçmen, artı oy kullanmayan 200 bin seçmen.

-Cuma günü bir toplantı yapacağız. Bir yol haritası, bir çalışma yöntemi çıkaracağız ortaya. Halk buluşmaları, ev ev ziyaretler... Kimlerin sandığa gitmediği, kimlerin oy kullanmadığı...İstanbul il örgütümüzün elinde var böyle bir liste.

CHP'yi içine sindiremeyen seçmenimiz var

-Çeşitli sebepleri var tabii sandığa gitmeyenlerin. CHP'ye oy vermek istemeyen seçmenimiz var, bunu içine sindiremeyen seçmenimiz var, bunu saklayamayız. Gerçi şunu da duyuyoruz, "Bir mağduriyet oldu. Tamam biz vermemiştik 31 Mart'ta ama bu seçimde gidip vereceğiz" diyen kesim çok fazla. Bizim seçmenimiz açısından da söylüyorum.

-Her şeye rağmen seçmenimize söylüyoruz, biz demokrasi güçlerinin desteklediği adaya oy veriyoruz, biz demokrasi ittifakı gerçekleştirdik çünkü bu dönem açısından. O nedenle bizim açımızdan önemli olan siyasi parti ya da aday değil, demokratik güç birliği.

250 bin oy farkıyla kazanacak

-Seçmenimizin, tabanımızın, halkımızın sandıklara sahip çıkması, oyuna sahip çıkması ve her türlü hilenin-hurdanın önüne geçmesi gerekiyor gerçekten. Böyle bir şey yapabilirsek, bence zor hile. Ve büyük bir farkla kazanacağını düşünüyorum ben İmamoğlu'nun. 250 bin. Grupta, sonuç muhteşem olacak demiştim. Evet, sonuç muhteşem olacak"