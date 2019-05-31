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Mike Pompeo'dan Suriye'de güvenli bölgeyle ilgili son dakika açıklaması

Mike Pompeo'dan Suriye'de güvenli bölgeyle ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği Suriye güvenli bölge kurulmasıyla ilgili ABD'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. Güvenli bölgeyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

Almanya’ya giden Pompeo, Alman mevkidaşı Heiko Maas’la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Pompeo, “Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor” dedi.

ABD'den bu açıklama gelirken Alman Gazetesi Der Spiegel de çok önemli bir iddiada bulundu. 

Der Spiegel’in iddiası! Almanya da destek verecek

Der Spiegel’in iddiasına göre ise güvenli bölgeye Alman hava kuvvetlerinin destek vereceği iddia edildi. Haberde, Washington ve Berlin arasında yürütülen “gizli görüşmeler” sonucunda Alman hükümetinin “güvenli bölgenin korunması için askeri katkıya hazır olduğunun sinyalini verdiği” iddia edildi. 

Türkiye Suriye'de ne istiyor?

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda Türkiye ve ABD arasında görüşmeler yürütülüyor. Türkiye, güvenli bölgede terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı YPG unsurlarının bulunmaması gerektiğini savunuyor.

ABD ise terör örgütü YPG'nin ana unsuru olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir ortağı olarak görüyor.

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