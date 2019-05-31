Abdullah Avcı Beşiktaşlı yıldızın kalemini kırdı

Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaşmaya varan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Mustafa Pektemek'in ardından Ricardo Quaresma'yı da yaşlı olduğu için istemediği öğrenildi.

Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaşan Abdullah Avcı, Başakşehir'de şampiyonluğu kaçırdığı üst üste iki sezonda elindeki yaşlı kadronun dezavantajını son haftalara girilirken fazlasıyla yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımındaki görevine 'takımı gençleştirme' hedefiyle başladı.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım yaşlı, gençleştirmemiz lazım"diyen Avcı'nın 28 olan yaş ortalamasını 25'e çekmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının bu düşüncesi, yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

6 milyon Euro alacak

Abdullah Avcı ayrıca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde altyapıya ayrılan bölümün genişletilmesini ve scout ekibinin sayısının artırılmasını talep etti. Avcı'nın bu isteklerine karşılık yönetime verdiği vaat ise, "Önümüzdeki birkaç yılın temelini bugünden atarak genç ve savaşan bir takım kuracağız" oldu. Öte yandan Abdullah Avcı'nın 3 yıllık mukavele karşılığında Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 6 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Quaresma'yı istemedi

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezonun kadro planlamasını da masaya yatırdı. Kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının, 35 yaşındaki Quaresma'yı istemediği ifade edildi. Geçen sezon da ilk 11'de düzenli olarak şans bulamayan Portekizli oyuncu teklifler gelmesi durumunda satılacak.

Mustafa Pektemek'i de istememişti

Abdullah Avcı, uzun yıllardır Beşiktaş'ta yedek golcü olarak sahne alan Mustafa Pektemek'i istememişti.

''Quaresma konusunda karar verecek olan hocadır''

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Ahmet Ürkmezgil de yıldız futbolcu için, "Ricardo Quaresma konusu bizim tasarrufumuzda değil. Hocamız Abdullah Avcı, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir. Avcı şampiyonluğa aç ve hırslı bir isimdir. Biz de genç ve aç bir kadro kuracağız" dedi.