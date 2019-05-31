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Anne babasından aylık alana bayram ikramiyesi ödenecek mi kaç para?

Anne babasından aylık alana bayram ikramiyesi ödenecek mi kaç para?

Yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemeleri 31 Mayıs cuma günü yani bugün ödenecek. SSK, BağKur ve Emekli sandığı emeklileri bu sene bayram ikramiyelerini aynı gün alacak. Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise eksik ikramiye yatacak.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemesi bugün başlıyor. Emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesini 31 Mayıs'ta gün içinde alacak. Emeklilerin 31 Mayıs Cuma günü yani bugün hesaplarına 1000 lira geçmiş olacak. Açıklama Aile, Çalışma ve Kültür Bakanı Zümrüt Selçuk'tan geldi. Yaklaşık 12 milyon emekli bayram tatiline çıkmadan emekli ikramiyelerini almış olacak. Toplamda 10,7 milyar lira ikramiye dağıtılmış olacak. 

ÖDEMELER AYNI GÜN: Geçen yıl başlamıştı uygulama, ikramiyeler 2 güne yayılarak veriliyordu. Ancak bu yıl SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerinin maaşları aynı gün ödenecek. 

KİMLERİN İKRAMİYESİ EKSİK YATACAK: Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek. 

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK MI: Mayıs ayına kadar emekli maaşı bağlanmış olanlar ise 31 mAYIS'TA 1000 liralık bayram ikramiyesini alabilecek. Emekileri ağustos ayında kurban bayramında 1000 liralık bir ikramiye daha bekliyor. Yani emekliler 2 ay arayla toplam 2 bin lira ekstra para almış olacaklar. 

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