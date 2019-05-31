HABER /  GÜNCEL
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Yeniden örgütleneceklerdi! 12 FETÖ/PDY sanığına istenen ceza belli oldu

Yeniden örgütleneceklerdi! 12 FETÖ/PDY sanığına istenen ceza belli oldu

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bağ evinde yeniden örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 FETÖ/PDY sanığına 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Kayseri'de geçtiğimiz yıl bağ evine baskın yapılmıştı. Örgütsel toplantı yaptıkları ileri sürülen şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalışmıştı. 10 şüpheli, yakalanıp, kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde, 8'inin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp, yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları belirlenmişti.

Polis, daha önce de benzer bir toplantıda bir araya geldikleri iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. 12 kişiden 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa A., Faruk S.E., Ömer F., Mehmet Z.G., Mustafa G., Mehmet S., Aziz K. ve Şıhlı M. tutuklandı.

Tutuklu sanıklar, 11 Aralık 2018'deki duruşmada ev hapsi tedbiri uygulanarak, tahliye edilirken, 2 Mayıs'taki duruşmada ise bu tedbir de kaldırıldı.

5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan sanıklardan 11'i hakim karşısına çıktı. Firari sanık M.Ö ise, duruşmaya katılmadı. Mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti."

Beraatlerini istediler
Mütalaayı kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı'dan bomba Ali Babacan yazısı Mimar Sinan örneği olay
Fatih Altaylı'dan bomba Ali Babacan yazısı Mimar Sinan örneği olay
Adalet Bakanı Gül: Keyfi tutuklamalar olmayacak
Adalet Bakanı Gül: Keyfi tutuklamalar olmayacak
Doların düşmesini sağlayan 3 neden! Kur 6 liranın altında işte durum
Doların düşmesini sağlayan 3 neden! Kur 6 liranın altında işte durum
PKK adına komite kuran terörist kıskıvrak yakalandı
PKK adına komite kuran terörist kıskıvrak yakalandı
Dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
Dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
Merkez Bankası açıkladı! İşte 8 maddede mayıs ayı finansal istikrar raporu
Merkez Bankası açıkladı! İşte 8 maddede mayıs ayı finansal istikrar raporu
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump Meksika'ya göçmen vergisi koydu
ABD Başkanı Donald Trump Meksika'ya göçmen vergisi koydu
Kadir Gecesi duası neler Peygamberimizi okuduğu dualar Türkçe anlamı
Kadir Gecesi duası neler Peygamberimizi okuduğu dualar Türkçe anlamı
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi kime eksik yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi kime eksik yatacak?
Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas için transfer itirafı
Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas için transfer itirafı
Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 245 lirayı gördü!
Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın 245 lirayı gördü!
Adetliyken kandilde Kadir gecesinde ne yapabilirim?
Adetliyken kandilde Kadir gecesinde ne yapabilirim?
Kadir Gecesi adetli kadınlar ne yapmalı nasıl ibadet etmeli?
Kadir Gecesi adetli kadınlar ne yapmalı nasıl ibadet etmeli?
65 yaş maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
65 yaş maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
Yorumlar