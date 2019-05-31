Yeniden örgütleneceklerdi! 12 FETÖ/PDY sanığına istenen ceza belli oldu

Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bağ evinde yeniden örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 FETÖ/PDY sanığına 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Kayseri'de geçtiğimiz yıl bağ evine baskın yapılmıştı. Örgütsel toplantı yaptıkları ileri sürülen şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalışmıştı. 10 şüpheli, yakalanıp, kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde, 8'inin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp, yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları belirlenmişti.

Polis, daha önce de benzer bir toplantıda bir araya geldikleri iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. 12 kişiden 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa A., Faruk S.E., Ömer F., Mehmet Z.G., Mustafa G., Mehmet S., Aziz K. ve Şıhlı M. tutuklandı.

Tutuklu sanıklar, 11 Aralık 2018'deki duruşmada ev hapsi tedbiri uygulanarak, tahliye edilirken, 2 Mayıs'taki duruşmada ise bu tedbir de kaldırıldı.

5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan sanıklardan 11'i hakim karşısına çıktı. Firari sanık M.Ö ise, duruşmaya katılmadı. Mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti."

Beraatlerini istediler

Mütalaayı kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.