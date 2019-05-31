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YouTube'da 100 milyona ulaşan ilk kanal belli oldu

YouTube'da 100 milyona ulaşan ilk kanal belli oldu

Hintli kullanıcıların favorisi olan prodüksiyon şirketi T Series, küresel olarak YouTube'da 100 milyon aboneye ulaşan ilk kanal oldu.

YouTube fenomeni PewDiePie, uzun süredir YouTube’un en çok aboneye sahip olan kanalı ünvanını kaybetti.  Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 100 milyon aboneye ulaşarak, PewDiePie’yı alt etmeyi başaran T-Series’i tebrik etti.

Bu önemli kilometre taşını tamamlayan ilk kanal olan T-Series, adını YouTube tarihine altın harflerle yazdırdı.

youtube

13 yılda 100 milyon abone
Şu anda 100.226 bin  aboneyi geçen kanal, macerasına 2006 yılında başlamıştı.

Aradan geçen 13 senede 71.911.258.997 görüntülenme elde eden T-Series, şu anda en yakın rakibi PewDiePie’ın yaklaşık 4 milyon abone önünde.

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