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GPOSB başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu savcılığa sevk edildi.

GPOSB başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu savcılığa sevk edildi.

Bir süre önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri tarafından denetim geçiren Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'nde ortalık karıştı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri tarafından incelemeye alınan geçiren GPOSB’da (Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi) denetim sona erdi.

Denetimlerin sona ermesi ve çıkan sonuçlarla birlikte GPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu görevi kötüye kullanma suçlamaları ile savcılığa sevk edildi.

Konuyla alakalı GPOSB yönetimi sessizliğini korurken GPOSB’da faaliyet gösteren kurumlar endişe içinde başkanları ve yöneticilerinden açıklama bekliyor. 

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