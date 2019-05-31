Dünyayı krize sürükleyecek iddia: ABD temsilcisi Kuzey Kore'de idam edildi

GÜNEY KORE basınında yer alan haberlere göre Kuzey Kore’nin, ABD Özel Temsilcisi Kim Hyok Chol ile birlikte dört Dışişleri Bakanlığı yetkilisini idam ettiği iddia edildi.

Güney Koreli Chosun Ilbo gazetesine göre zirve hazırlıklarından sorumlu olan söz konusu 5 kişi, ABD'nin niyetlerini anlayamadıkları için Washington adına casusluk yapmakla suçlanarak Mirim Havalimanı'nda idam edildi.

Bir diğer ajansa göre ise bu kişilerin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Şubat ayı sonunda Vietnam'da yapılan zirvenin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle idam edildikleri iddia edildi.

İdam edildiği öne sürülen kişilerin, Kuzey Kore'nin ABD temsilcisi Kim Hyok Chol ve 4 dışişleri bakanlığı olduğu söylendi.

Kim Hyok Chol, geçen yıl ABD ile başlanan nükleer silahsızlanma görüşmelerindeki en üst düzey Kuzey Koreli yetkiliydi.