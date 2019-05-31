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Köfteci dükkanı fuhuş çetesi çıktı

Demirören Haber Ajansı
Köfteci dükkanı fuhuş çetesi çıktı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde işlettikleri köfteci dükkanı üzerinden insan ticareti yaptıkları ve fuhuş çetesi yönettikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. 25 kişiden 8'inin çetenin eline düşen mağdur kadınlar olduğu belirlendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir köfteci dükkanında fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek dükkanı takibe aldı.

Yaklaşık 2,5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılan dükkanı A.A. (45) isimli bir kadının işlettiği, fuhuş yaptırılan kadınların ise bu dükkanda garson olarak çalıştırılarak, fuhuş amacıyla gelen müşterilere pazarlandığı belirlendi. Fuhuş amacıyla gelen müşterilerin buradan kadın seçtiği, daha sonra dükkana çağrılan ticari taksi ile çete üyelerine ait villalara gönderilerek fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Çete lideri kalp krizi geçirdi öldü
Geçtiğimiz 28 Mayıs tarihinde rahatsızlanan çete lideri A.A., işlettiği köfteci dükkanında kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

25 kişi gözaltına alındı
Bunun üzerine çete üyelerinin hata yapmasını bekleyen polis ekipleri, tespit ettikleri çete üyelerinin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile Trabzon'un Sürmene ilçesindeki evlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonlardan toplam 25 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.



Kadınlar fuhuşa zorlanmış
Gözaltına alınarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 25 kişiden 8'inin çetenin eline düşen mağdur kadınlar olduğu tespit edildi. Pasaportlarına el konularak, şiddet uygulanıp, fuhşa zorlanan 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan ve 1 Türkmenistan uyruklu kadın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilerek sınır dışı edilirken, Türk olduğu öğrenilen 1 kadın ise ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.



17 kişi adliyeye sevk edildi
Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, yasa dışı insan ticareti ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından haklarında işlem yapılan 17 kişi ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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