Avukat İbrahim Karslı etek giyip Tuğçe Çetin'e destek verdi ortalık yıkıldı

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde hakimin kadın avukatın etek boyuna karışmasına tepkiler devam ediyor. Olaya ilginç bir tepki geldi. Erkek avukat etek giyip olayı protesto etti.

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

Avukat İbrahim Karslı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki etek skandalını protesto etmek için etek giyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti. Avukat İbrahim Karslı, bu duruma etek giyerek tepki gösterdi.

Protesto ediyorum, etekle değil etikle

CHP'li Avukat Karslı, "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle." notunu düştü. Avukat Karslı, CHP'nin eski Darıca Meclis üyeliği görevini yürütmüştü

O hakim açığa alındı, tepkiler sürüyor

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin kısa olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. Tepkiler çığ gibi büyürken, "Etek boyunuz çok kısa" diyen İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu, HSK tarafından açığa alındı.