HABER /  YEREL
ADV Kudüs'e dokun berekete ortak ol

İstanbul'da panelvan ve kamyonet kararı! 15 Temmuz'dan geçişi yasaktı

İstanbul'da panelvan ve kamyonet kararı! 15 Temmuz'dan geçişi yasaktı

İSTANBUL'da Boğaz Köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edildi. Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olduğu için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler köprüyü kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, boğaz köprülerinden kaçak geçişlerle ilgili mecliste kabul edilen teklifin ardından yeni düzenleme yoluna gitti.

Buna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları ve acil servis hizmeti veren araçlar (ambulans, itfaiye, polis vs) geçebilecek.

Daha önce köprüyü kullandığı için ceza kesilen panelvan ve kamyonetler de artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçebilecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ise 1. ve 2. sınıf araçların yanı sıra tüm servis araçları, toplu taşıma araçları kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı araçları geçebilecek.

Yavuz Sultan Selim köprüsünden ise tüm motorlu araçlar geçiş yapabilecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Eski Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısına 5 yaşındaki oğlunun önünde infaz
Eski Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcısına 5 yaşındaki oğlunun önünde infaz
HDP'li Pervin Buldan açıkladı! CHP'yi sindiremeyen 200 bin seçmen oy verecek
HDP'li Pervin Buldan açıkladı! CHP'yi sindiremeyen 200 bin seçmen oy verecek
Mike Pompeo'dan Suriye'de güvenli bölgeyle ilgili son dakika açıklaması
Mike Pompeo'dan Suriye'de güvenli bölgeyle ilgili son dakika açıklaması
Dünyayı krize sürükleyecek iddia: ABD temsilcisi Kuzey Kore'de idam edildi
Dünyayı krize sürükleyecek iddia: ABD temsilcisi Kuzey Kore'de idam edildi
Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas için transfer itirafı
Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas için transfer itirafı
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'nin hiç kapanmayan kütüphaneleri bayramda da açık olacak
İBB'nin hiç kapanmayan kütüphaneleri bayramda da açık olacak
Bayramın ilk 3 günü ücretsiz olacak! İBB Ramazan Bayramı öncesi hazır
Bayramın ilk 3 günü ücretsiz olacak! İBB Ramazan Bayramı öncesi hazır
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
Kadir Gecesi resimli mesajları Kadir gecesi kutlama sözleri kısa-2018
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı?
65 yaş aylığı alanlara bayram ikramiyesi var mı?
Kadir Gecesi Namazı 4 rekat nasıl niyet edilerek kaçta kılınır?
Kadir Gecesi Namazı 4 rekat nasıl niyet edilerek kaçta kılınır?
Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi
Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi
GPOSB başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu savcılığa sevk edildi.
GPOSB başkanı Osman Erkan ve Yönetim Kurulu savcılığa sevk edildi.
Ölen eşinden aylık alana bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Ölen eşinden aylık alana bayram ikramiyesi ödemesi var mı?
Yorumlar