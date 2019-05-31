Komünist Başkan'a şok! İçişleri Bakanlığı'ndan Dersim tabelasına soruşturma

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Neler yaşanmıştı?

Tunceli Belediyesi Meclisi, 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesine karar vermiş, binanın tabelası değiştirilmişti.

Mahkeme durdurdu

Tunceli Belediyesi'nin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Kendi partisinden bile tepki almıştı

Türkiye Komünist Partisi yaptığı yazılı açıklamada, "Tunceli" isminin kaldırılarak "Dersim" ibaresinin yazılması kararı alınmasına ilişkin ''Ciddi bir borç yükü bırakan kayyumdan devralınan bir belediyede bu görev için tek bir saati bile en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyorken tabelanın değiştirilmesinin gündeme gelmesi yersiz olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.