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İstanbul’da LGS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da LGS’ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun teklifi üzerine oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda yarın Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı oturumunda AK Parti Grubu'nun teklifiyle LGS’ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmişti.

Tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek
Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek olan öğrencilere ve sınavda görevli olan personele belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. 

İşte o toplu taşıma araçları
Ücretsiz hizmet verecek toplu taşıma araçlarının ise İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, şehir hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünel olduğu belirtildi. 

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