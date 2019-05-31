Nihat Özdemir'in listesinde Hamit Altıntop bombası

TFF Başkan Adayı Nihat Özdemir'in listesi belli oldu! Nihat Özdemir'in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Selim Soydan ve Hamit Altıntop bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir'in listesi belli oldu.

Nihat Özdemir'in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffer Nasıroğlu, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Hamit Altıntop gibi isimler bulunuyor. Listede yer alan isimlerden en dikkat çekeni ise Hamit Altıntop oldu.

Kariyeri başarılarla dolu

Türk futbolunun geleceği açısından büyük bir öneme sahip olan Hamit Altıntop, daha önce Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray ve Darmstadt takımlarında forma giydi. Hamit Altıntop, uzun yıllar milli takım formasını terletirken kariyeri şampiyonluklarla ve kupalarla dolu.

TFF için önemli bir kazanç

Hamit Altıntop, Almanya'da futbol eğitimi alması ve modern futbolu yakından takip etmesinin yanı sıra yeşil sahaya bakış açısıyla örnek bir kişilik olarak görülüyor. Aynı zamanda Hamit Altıntop'un Türk futbolunun hangi konularda eksik olduğunu bilmesi ve altyapıya yapılacak yatırımın farkında olması TFF için önemli bir kazanç

TFF başkan adayı Nihat Özdemir'in listesindeki bazı isimler belli oldu:

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Selim Soydan

Hamit Altıntop

Mustafa Çağlar