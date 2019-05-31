Kadir Gecesi neler yapılır ibadetleri ve okunacak en değerli Kadir Gecesi duası

Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, Kadir Gecesi özel namazı var mıdır? Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bin geceye bedel olduğu gibi bu gecede edilen dualarla da reddolunmaz. Meleklerin edilen dualara amin dediği bu gecede Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep bir duayı okurdu.