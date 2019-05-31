Kadir Gecesi neler yapılır ibadetleri ve okunacak en değerli Kadir Gecesi duası
Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, Kadir Gecesi özel namazı var mıdır? Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Peygamberimizin Kadir Gecesi duasi en kıymetli olanı. Sizlere Kadir Gecesi okunacak duaları Türkçe mealle derledik.
Kadir Gecesi nasıl ibadet edilir, hangi dualar okunur, Kadir Gecesi özel namazı var mıdır? Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bin geceye bedel olduğu gibi bu gecede edilen dualarla da reddolunmaz. Meleklerin edilen dualara amin dediği bu gecede Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep bir duayı okurdu.
Kadir Gecesi ibadetleri ile birlikte sizlere Türkçe ve arapça dualarını ve Kadir Suresi ile kılınan hacet namazının ne zaman kaç rekat ve nasıl kılınacağını hazırladık. Önce peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasını aktaralım;
Kadir gecesi Peygamberimizin duası : Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde: -Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.