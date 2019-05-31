Süleyman Soylu'dan Saadet Partisi çıkışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binali Yıldırım'ın Saadet Partililere Ekrem İmamoğlu'ndan daha yakın olduğunu söyledi. Soylu, tepe isimlerin söylemlerine rağmen Saadet Partililerin Binali Yıldırım'a destek vereceklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Saadet Partililere, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan daha yakın olduğunu söyledi. Soylu, Binali Yıldırım ile Saadet Partililerin aynı evde büyüdüğünü ifade ederek, siyasetin tepesinde söylenenlerin bu noktada çok önemli olmadığını kaydetti.

Soylu, sosyal medya mecralarında canlı olarak yayınlanan programda İstanbul seçimlerine ilişkin soruları cevapladı. Saadet Partisi'nin aday çıkarmasına rağmen seçimlerde tercihlerini Binali Yıldırım'dan yana kullanacaklarını söyleyen Soylu, Binali Yıldırım ile Saadet Partililerin aynı evde doğduklarını farklı olmadıklarını kaydetti.

İşte Soylu'nun o açıklaması:

"Aynı evde büyüdüler. Birbirlerini herhalde Binali Abi, Saadet Partili kardeşlerimize Ekrem İmamoğlu'ndan daha yakındır. Yani hem birbirini daha iyi anlayabilmeleri açısından hem birbirlerini daha iyi hissedebilmeleri açısından. Bir de bugüne kadar yaptıkları açısından. Çok daha yakınlar. Saadet Partili kardeşlerimiz bu nedenle oylarını vereceklerdir. Siyasetin tepesinde olan meseleleri ben Saadet Partili kardeşlerimizin farklı biçimde değerlendireceğini düşünüyorum."