Bakan Akar'dan İdlib'le ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele verdiklerini, Ruslarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkes ve istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele verdiklerini, Ruslarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Genelkurmay Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Karşılıklı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın ve ateşkesin sağlanması için ne yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler,konuştular. Dolayısıyla biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz." dedi.

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının törenine katıldı

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Vali Şehmus Günaydın, Hava Kuvvetleri Lojistik Komutanı Korgeneral Yılmaz Özkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına geçti.

Tören mangasını selamlayan Bakan Akar daha sonra 400 M uçağı hangarındaki tören alanına geldi.Törende konuşan Akar, sözlerine Hava Kuvvetleri Komutanlığının fedakar ve kahraman personeli ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin başta NATO olmak üzere uluslararası camiada son derece seçkin,saygın bir yere sahip olduğunu belirten Akar, yaşananların bunu teyit ettiğini vurguladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ülkeye tehdit teşkil eden tüm hedeflere karşı kazandığı başarıların önemine değinen Bakan Akar, FETÖ üyesi hainlerin temizlenmesiyle TSK'nin görevlerini daha da başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

"Bu gerçekten büyük bir kahramanlık, fedakarlık"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde terörle mücadelesinin artan bir tempo ile devam ettiğini vurgulayan Akar,"Bu yoğun bir mesaidir. Bu gerçekten büyük bir kahramanlık, fedakarlıktır." diye konuştu.

Türkiye'nin çevresindeki sıkıntı ve tehlikelere işaret eden Akar,"TSK bir taraftan 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarını, diğer taraftan 462 bin kilometrekarelik mavi vatanı ve bunların semalarını korumak ve kollamak için gece-gündüz demeden, 82 milyon milletimizin rahatı ve huzuru için elinden geleni yaptı, yapmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yapılan operasyonlarla şehitlerin ve gazilerin kanlarının yerde bırakılmadığını, yakınlarının gözyaşlarının hesabının sorulduğunu belirten Akar,şunları kaydetti:

"Bizim amacımız ülkemizi terör belasından kurtarmaktır"

"Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne,egemenlik haklarına saygılıyız. Burada yaptığımız şey ülkemize ve asil milletimize karşı risk, tehdit ve tehlike teşkil eden teröristlere karşı mücadeledir. Bizim amacımız budur. Ülkemizi ve milletimizi bu terör belasından kurtarmaktır. İnşallah hep birlikte omuz omuza çalışmak suretiyle ülkemizi,milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir. Açıklamalarımızı çarpıtarak başka yerlere çekmeye çalışanlar tamamen art niyetlidir. Biz Kürt kardeşlerimizle yüzyıllar boyunca aynı coğrafyayı, ekmeği paylaştık, paylaşıyoruz. Et ve tırnak gibiyiz."

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine dikkati çeken Akar, "Bu görevlerin yapılması için TSK hazırlıklarını yaptı, yeri ve zamanı geldiğinde bunun da gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içinde ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu korumak için çalışıyoruz, kararlıyız." dedi.

Akar, İdlib görüşmesiyle ilgili konuştu

Soçi'deki mutabakatla İdlib'de insani krizin önlenmesi için önemli bir adım atıldığını anımsatan Akar, şöyle devam etti:

"Ateşkesin, istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele veriyoruz.Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor. Buraya gelmeden önce Genelkurmay Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Karşılıklı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın ve ateşkesin sağlanması için ne yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler, konuştular. Dolayısıyla biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz. Yeni bir insani trajedi yaşanmaması için 3,5-4 milyon insanın daha fazla ezaya, cefaya, katliama maruz kalmaması için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Böylece yeni bir göç dalgasının, Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya hatta Amerika'ya kadar uzanacak bir trajedinin de önlenmesi için gayret gösteriyoruz."