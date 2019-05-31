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Sağlık-Sen’den Bakan Koca’ya ziyaret

Sağlık-Sen’den Bakan Koca’ya ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sağlık Bakanı Koca’ya sağlık çalışanlarının başlıca sorunlarını ileten Genel Başkan Durmuş, başta döner sermaye sistemindeki adaletsizlikler olmak üzere, icap nöbetlerinde yaşanan sorunlar, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetler sınıfına geçirilmesi, personel istihdamı ve sağlıkta şiddet konularına değindi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’da çalışanların sorunlarını iyi bildiklerini ve bu sorunların en aza indirgenmesi için çalıştıklarını belirterek, sağlık çalışanlarının memnuniyetinin önemli olduğunu, bu durumun verilen hizmetlere, dolayısıyla halka da olumlu yansıyacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ziyaretlerinden dolayı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri Bakan Koca’yı ziyaretin ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i de makamında ziyaret etti.

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