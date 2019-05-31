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Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti

Anadolu Ajansı
Rusya AB'ye yönelik yaptırımları genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar nedeniyle Avrupa Birliği yetkililerinin ve kurumlarının bulunduğu 'kara liste'nin genişletileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın mütekabiliyet gereği AB yetkililerine ve kurumlarına yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldığı belirtildi.

Rusya'nın oluşturduğu, AB yetkililerinden ve kurumlarından oluşan listenin genişletildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya, uluslararası hukuka aykırı olan tek taraflı yaptırımların kullanılmasına yönelik AB'ye sayısız defa uyarıda bulunmuştur" ifadesine yer verildi.

AB, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra 2014'te Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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