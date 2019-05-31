HSK kararnamesi 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti tam isim listesi

HSK kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararnameyle ayrıca 20 il başsavcısının görev yerleri de değiştirildi. Görev yeri değiştirilenler arasında İzmir ve Diyarbakır da var.

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararname ile 20 il başsavcısının görev yerleri de değiştirildi. Bu illerin arasında İzmir ve Diyarbakır da var.

-Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu

-İzmir Başsavcılığına Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut güre getirildi.

-Diyarbakır, Van, Trabzon ve Kayseri'de 4 yeni istinaf kuruldu

Tam isim listesi

Kararnameyle görev yerleri değişen hakim ve savcıların tam isim listesi hsk.gov.tr sitesinde yayınlandı. Hakim ve savcılar siteye akın edince sistem kısa süreli kilitlendi.

HSK sitesinden yayınlanan açıklamada adli ve idari yargı kararnamelerinde atamalar ayrı ayrı duyuruldu. Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanlar, taleplerini en geç 10 Haziran 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim-Savcı Atanma Talep Formu”nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekiyor.

Yeniden inceleme sonuçları, 17 Haziran 2019 Pazartesi günü ilan edilecek.

Yıllık izinlerini kesmeleri gerekiyor

2019 yılı adli ve idari yargı ana kararnamelerine ilişkin takvim uyarınca, atama tebligatlarının 20 Haziran 2019 Perşembe günü gönderilmesi planlanıyor. Bu tarih itibarıyla yıllık izinleri devam eden hakim ve savcıların, yıllık izinlerini keserek göreve başlamaları ve ayrılışlarını yapmaları gerekiyor.

Adli mahkemeler

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla faaliyete geçecek olması nedeniyle, bu mahkemelere atananların tebligatları 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.



