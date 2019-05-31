Silivri Cezaevi'nin adı değişiyor yeni ismi bakın ne olacak?

Ergenekon dava süresinde Türkiye gündemine giren, son dönemde ise FETÖ davaları ile anılan Silivri Cezaevi'nin ismi değişiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri halkının yoğun bir şekilde ilçenin cezaevi imajıyla tanınmasından dolayı rahatsız olduğunu da göz önüne alarak"Silivri Cezaevi"nin adının değişeceğini söyledi.

Silivri'nin adı "Kınalı Cezaevi" olacak. Soylu'nun, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'nun söz konusu tepkileri kendilerine iletmesi üzerine bu kararı aldığı söyleniyor.