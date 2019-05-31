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Erdoğan - Trump'ın S400 telefon görüşmesiyle ilgili iddia : Anlaştılar

Erdoğan - Trump'ın S400 telefon görüşmesiyle ilgili iddia : Anlaştılar

İNGİLTERE merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinde Türkiye'nin S-400'lerle ilgili çalışma grubu oluşturulması teklifini kabul ettiğini öne sürdü.

Türk yetkililere dayandırılan haberde, çarşamba günkü telefon görüşmesi sırasında, Başkan Trump’ın çalışma grubu fikrine karşı çıkan ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nı hükümsüz kıldığını belirtti.

Washington Yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı ve S-400 hava savunma sisteminin F-35 savaş uçaklarını tehlikeye atacağını düşünüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus yapımı S-400’lerin radar sistemiyle F-35’lerin gizli bilgilerini ele geçirebileceği iddiasında.

Pentagon reddediyordu
Bu çıkarımdan emin olan Pentagon ve Dışişleri yetkilileri, Ankara’nın teknik bir çalışma grubu oluşturma teklifini reddediyordu.

Ankara için önemli kazanım
Ortadoğu haberleri ile bilinen Middle East Eye’in haberinde bu gelişme, teknik çalışma grubuyla S-400 ile F-35’leri bir arada kullanmanın yollarının bulunabileceğini savunan Ankara için önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

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