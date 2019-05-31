Reuters İstanbul seçimi için farkı açıkladı Ak Partili yetkili bir isim söylemiş
İSTANBUL'da yapılacak 23 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken anket sonuçları merak konusu. Uluslar arası haber ajansı Reuters'ten bu konuya ilişkin çok konuşulacak bir kulis haberi geldi.
Reuters'ta 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair bir kulis haber yayımlandı. Haberde AK Partili yetkili bir ismin görüşlerine yer verildi.
Fark 3 puan
Ünlü haber ajansına İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki anket sonuçlarını yorumlayan AK Partili yetkili şöyle konuştu:
-"İmamoğlu’nun daha farklı şekilde önde olduğu başka anketler de oldu ama son ankette İmamoğlu üç puan önde. Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın ağırlığını koymasıyla farkın lehimize dönme ihtimali var".
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bazı üst düzey partililerin seçim için İstanbul’a ‘kamp‘ kurduğunu ve sonucun Yıldırım lehine olması için kampanya yürüttüğünü kaydeden aynı yetkili, “Elbette zorlukları var. Kolay bir kampanya değil ama Yıldırım’ın kazanma şansı var” dedi.
HDP’ye oy veren Kürt seçmenin de oylarına talip olduklarını belirten AK Parti yetkilisi şöyle devam etti:
-“Daha önce AK Parti’ye oy veren bu seçmenleri yeniden sandığa getirir ve partimize oy verdirirsek, ipi göğüsleriz. Karşılıklı zor bir dönem geçirildi ama son dönemdeki yumuşamanın da olumlu etkileri olacaktır.”