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Bayram şekerleri hakkında uzmanlardan domuz jelatini uyarısı!

Bayram şekerleri hakkında uzmanlardan domuz jelatini uyarısı!

Vatandaşları şeker konusunda uyaran Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini, çikolataya da ise soya sosu katıyorlar.” dedi. 

Ramazan Bayramı için hazırlıkların hızlandığı bu günlerde uzmanlar vatandaşları sahte ve kalitesiz şekerler konusunda uyarıyor. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, insanların almak istediği şekerin ve çikolatanın mutlaka tadına bakmaları gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Mustafa Tayar, istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için duyarlı davranılması gerektiğine işaret ederek, merdiven altı üreticilerden ise kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti. 

Domuz jelatini!
Alınacak şekerlerin rengarenk olsun diye bir gayret içerisinde olunmaması konusunda da uyarı yapan Tayar, “Her renk ilave bir katkı maddesi demektir. Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası, çikolataya hayvan yemi olarak kullanılan soya tozu, margarin, keçi boynuzu tozu, leblebi tozu, kavrulmuş bakliyat tozu, fındık zarı katıyorlar."

şeker

Şeker yerine glikoz ve fruktoz!
"Standartlara uygun üretilmeyen şeker ve benzeri ürünlerin gıda zehirlenmelerine neden olabildiğini, özellikle çocuklarda diş ve ağız sağlığını da olumsuz etkilediği unutulmamalıdır. Merdiven altında yapılan ve açıkta satılan şekerlerin tercih edilmemesi gerekir. Piyasada maliyeti minimuma indirme adına şeker yerine glikoz ve fruktoz kullanılabiliyor. Özellikle mısır şuruplu dökme ürünler söz konusu” diye konuştu. 

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