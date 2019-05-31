Erdoğan'ın S-400 heyeti önerisine Trump'tan yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinde Türkiye'nin S-400'lerle ilgili heyet oluşturma önerisine olumlu baktığı belirtildi.

Türkiye'nin Rusya'dan ihtiyacı olan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD ile ilişkilerde gerilim yaratmaya devam ediyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Trump'a ile yaptığı telefon görüşmesi tansiyonu düşürmüş gibi görünüyor.

Erdoğan heyet önermişti

Türkiye, ABD'ye, "Bu konuda bir ortak komisyon kuralım F-35 savaş uçakları bu sistemden nasıl etkilenir bu komisyon değerlendirsin" demişti.

Olumlu yaklaşıldı

ABD'nin Türkiye'nin ortak komisyon kurulsun teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinde Türkiye'nin S-400'lerle ilgili çalışma grubu oluşturulması teklifini kabul ettiğini öne sürmüştü.

Dışişleri iddiaları reddetmişti

Dışişleri Bakanlığı S-400'lerin erteleneceği yönündeki söylentilere ilişkin şu açıklamayı yapmıştı;

'Rusya’dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, ABD’nin S-400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."

Hulusi Akar Haziran'a yetişmeyebilir demişti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hafta başında yaptığı açıklamada S400'lerin Haziran'a yetişmeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Bu açıklama S400 alımı erteleniyor söylentisine yol açmıştı.