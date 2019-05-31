Numan Kurtulmuş açıkladı! AK parti Kürt seçmeni nasıl ikna edecek?

23 Haziran seçimleri yaklaşırken en çok merak edilen sorulardan biri de Kürtlerin Ak Parti'ye oy verip vermeyeceği...AK Parti'nin Kürtleri nasıl ikna edeceği merak konusu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

23 haziran seçimlerinin kilit noktalarından biri de Kürt seçmeni…31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’na destek veren İstanbul'daki Kürtlerin 23 Haziran’da fikirlerini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor. Özellile muhafazakar Kürtlerin tercihlerinin değişebileceği ve bunun AK Parti’nin söylemleri ve atacağı adımlara bağlı olarak değişebilebileceği öngörülüyor. AK Parti’nin küskün Kürt seçmenini nasıl ikna edeceği ise merak konusu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş ''Biz insanları hiçbir şekilde etnik kökeninde ayıran bir siyasi inanca sahip değiliz. AK Parti sadece Türkiye Kürtlerinin değil bölgedeki bütün Kürtlerin, gözünün içine baktığı bir siyasi harekettir’’ açıklamasında bulundu. İşte Kurtulmuş’un Hadi Özışık'a yaptığı o açıklamalar:

Şimdi ben sizi yıllardır takip ediyorum. Doğu’da ve Güneydoğu’da bir etkinizin olduğunu biliyorum. Konuşmalarınız dikkatle dinlenir. HAS Parti döneminde de o dönemde bayağa bir etkinliğiniz olmuştu. Özellikle size Kürtlerle ve Kürt seçmenle ilgili bir görev verildiğine dair haberler aldık.

Bu tür bir ayrım yapmayı uygun bulmam ama ben Doğulu kardeşlerimizle de, Kürtlerle de, Doğu’daki ve Güneydoğu’daki kardeşlerimizle de çok rahat konuşabilen, onlarla gönül bağı kurabilen ve gönül dilinden konuşabilenlerden birisiyim.

Biz insanlar arasında bir ayrım gözetmeyiz

Biz insanlar arasında bir ayrım gözetmeyiz. Hepimiz aynı toprağın insalarıyız, aynı bağların altında yaşıyoruz. Hepimiz Adem’in soyundan geliyoruz, hepimiz İbrahim milletindeniz, hepimizde Hz Peygamberin ümmetindeniz. Bu anlayış içerisinde biz bu memlekette etnik yapısı, bölgesi, kültürü, mezhebi, meşrebi, hiçbir kimseyi ayırt etmeksizin herkesle ortak bir noktadayız.

Peki diyelim ki siz beni öyle veya böyle küstürdünüz. Ben Doğuluyum, Kürdüm. Numan Kurtulmuş Hadi gel senle bir görüşelim dedi. Tamam dedim karşı karşıyayız. Beni ikna edin ben size niye oy vereyim?

Önce şunu söyleyeyim Kürt seçmenin AK Parti’ye küstüğü, darıldığı şeklindeki kanaati bir şekilde gözden geçirmek lazım. Biz insanları hiçbir şekilde etnik kökeninde ayıran bir siyasi inanca sahip değiliz. İnsanların hepsi, bu topraklarda yaşayan herkes, 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve aynı medeniyetin, aynı toprakların unsurlarıdır.

Hak ve özgürlükler konusunda adımların çoğu Ak Parti zamanında atıldı

Kaldı ki Ak Parti yeni bir parti de değil. 17 yıllık siyasi hareketimiz içerisinde, özellile hak ve özgürlükler konusunda adımların çoğu Ak Parti zamanında atılmıştır. Diyelim yer isimlerinin orijinal haline dönmesi, anneler çocuklarıyla anadilleriyle konuşabiliyorlar.

Anadil, ana sütü kadar helaldir diyoruz

Özellikle ayrılıkçı Kürt siyasetinin unsurları dili bir ayrılık meselesi olarak kabul ettiler. Halbuki biz gönlümüz, göğsümüzü aça aça diyoruz ki anadil, ana sütü kadar helaldir. Doğu’da ve Güneydoğu’da havaalanlarından tutun da yollara kadar. Bir takım ekonomik imkanların oralara getirilmesine kadar bir çok adımlar atıldı. Alevi eğitimiyle ilgili okullar açıldı, Diyarbakır cezaeviyle ilgili gelişmeler elde edildi.

Ak Parti’nin herhangi bir ayrımcılık yapmadığı ortada

Ak Parti’nin herhangi bir ayrımcılık yapmadığı ortadadır. AK Parti sadece Türkiye Kürtlerinin değil bölgedeki bütün Kürtlerin, gözünün içine baktığı bir siyasi harekettir. Türkiye bu anlamda Irak’ın da, Suriye’nin de, İran’ında özenerek baktığı bir ülke.