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Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki'ye hapis istemi

Zümrüt Apartmanı yazarı Abdullah Şevki'ye hapis istemi

Geçtiğimiz günlerde gündemi sarsan satırlarıyla çok konuşulan "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abdullah Şevki'nin yanı sıra kitabı basan yayınevi sahibi Alaattin Topçu hakkında da ‘müstehcen yayın yapmak’ suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zümrüt Apartmanı adlı kitabıyla skandala imza atan Abdullah Şevki, kitabında pedofili ifadeler kullanmış ve sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağmıştı. İnfial yaratan satırlarda bir adamın küçük bir çocuğa uyguladığı cinsel istismar anlatılıyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine gözaltına alınan kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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