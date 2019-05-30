Zümrüt Apartmanı'nın yazarı Abdullah Şevki'nin ifadesi: Kirli gerçeklikmiş
Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı adlı kitabının içeriği kamuoyunu ayağa kaldırdı. Bir adamın küçük bir çocuğa uyguladığı cinsel istismarın anlatıldığı iğrenç dolu satırların sahibi yazarın, savcılığa verdiği verdiği ifade tepki çekti.
Zümrüt Apartmanı adlı kitabıyla skandala imza atan Abdullah Şevki, ülke gündemine oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Şevki'ye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı. İnfial yaratan kısımda bir adamın küçük bir çocuğa uyguladığı cinsel istismar anlatılıyordu.
Söz konusu cinsel istismar sonrasında küçük çocuğun ölmesi ve karakterin olaydan kurtulmak için yaptıkları anlatılıyor. Kitabın karakterlerinden birinin anlatımıyla verilen sahne o kadar canlı tasvir içeriyor ki pedofili pornosu olarak nitelendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine gözaltına alınan kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
Kirli gerçeklik akımı
Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu. Yurtvermez, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.