Eren Erdem'in ailesinden mektup: Ne Merkel'i aratabilir ne de Trump'a tweet attırabiliriz

Tutuklu CHP eski milletvekili Eren Erdem'in ailesi bayram öncesi bir mektup yazdı. Erdem'in ailesi bu bayramı eksik geçirmek istemediklerini söyledi.

Aile mektubunda, "Biz Anadolu'nun öz yurttaşlarıyız ve oğlumuzun tutsaklığına son verebilmek için ne Merkel'i arayabilir ne de Trump'a tweet attırabilir ne de FETÖ borsalarında yüklü ücretler ödeyebiliriz. Yalnızca adalet arayışımızı ait olduğumuz toplumumuzla paylaşarak dayanışma talep edebiliriz." dedi.

Mektupta kullanılan ifade şöyle:

"Bir bayram yaklaşıyor ve biz bir eksiğiz... 11 aydır haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde alıkonulan, siyasi tutsak Eren Erdem'in ailesiyiz...

Bir bayram geliyor. Toplumumuz açısından hangi inanca, mezhebe ya da siyasi görüşe sahip olursak olalım bayramlar ortak paydamız, hepimizin ailelerimiz ve sevdiklerimiz ile geçirdiğimiz özel günlerdir. Çoğu aileler uzaktaki çocuklarına, torunlarına, akrabalarına kavuşup güzel vakitler geçirirken, bizim bu bayramımız bir eksik, suskun ve durgun geçmesin istiyoruz. İstiyoruz ki torunumuz Ali, oğlumuz Eren'in elini özgürce öpsün, harçlığını özgürce alsın.

İnsanların yalnızca seslerini yükselttikleri için, muhalefet ettikleri için, yanlışa yanlış dedikleri için özgürlüklerinden mahrum bırakılmalarına, hiçbir haklı siyasi ve insani gerekçe göremiyoruz...

Biz Anadolu'nun öz yurttaşlarıyız ve oğlumuzun tutsaklığına son verebilmek için ne Merkel'i arayabilir ne de Trump'a tweet attırabilir ne de FETÖ borsalarında yüklü ücretler ödeyebiliriz.Yalnızca adalet arayışımızı ait olduğumuz toplumumuzla paylaşarak dayanışma talep edebiliriz.

Bu ülkenin sağduyulu vicdanını ve adalet duygusunu kaybetmemiş insanlarına sesleniyoruz;

-Eren Erdem bir gizli tanığın ifadesi ile tutuklanmış,

- Gizli tanık beyanlarını yargılamanın ilk celsesinde inkâr etmiş ve Eren'e iftira atması için kendisine telkin yapıldığını beyan etmiş,

-Yargılamanın ikinci celsesinde üç hâkimin oy birliği ile delil yetersizliği sebebi ile tahliye edilmiş,

-Vicdan ve hukuktan yoksun bir biçimde cezaevinin kapısının önünde özgürlüğüne kavuşamadan tekrar tutuklanmış,

-Dosyasına hiçbir yeni belge, bilgi ve delil girmemiş olmasına rağmen Eren'i tahliye eden mahkeme tutukluğunun devamına karar vermiş ve oğlumuza ceza vermiştir.

-Adaletsizlikler silsilesine maruz kaldığımız bu günler elbet geçecek ve bugünlerden geriye kalanlar adalet çığlığımıza ses verenler ve sesimize ses olanlar kalacaktır...

Hak istiyoruz, hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz

Erdem Ailesi"