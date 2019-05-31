Kadir gecesi namazı 2 rekatlık namaz nasıl kılınır-nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi Namazı 2 veya 4 rekat olarak Kadir Suresi ile kılınır. peki Kadir Gecesi Namazına nasıl niyet edilmeli saat kaçta kılınmalıdır? Kadir Suresi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu ile Kadir namazinin kilinisi internethaber.com sitesinde.

Kadir gecesini namaz ibadeti ve dualarla geçirmek gerekiyor. Peygamberimizi Hazreti Muhammed bu gecede kılınan namazın bir aylık namaza eşdeğer olduğunu bildirmiştir.

Peki Kadir Gecesi namazı ne zaman ve nasıl niyet edilerek kılınır? Kadir Gecesi namazında okunan Kadir Suresi nasıldır?

Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır : Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir : 4 veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazına niyet edilirken şunlar söylenir: -"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye(topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber..

Kadir Gecesi namazı kaç rekattır : Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesi 'nde edilen ibadetler ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI

Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

Kadir suresi Arapça okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Türkçe anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.