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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Yıllık 12 milyon TL karşılığında 3 senelik anlaşmaya varılan Avcı'nın teknik heyetinde Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı antrenörlerin yanı sıra Beşiktaş'ta forma giymiş camianın önde gelen isimleri de yer alacak.

Siyah beyazlılarda Gökhan Keskin'in yeni dönemde aktif rol alacağı öğrenilirken, U21 takımının başında bulunan Yasin Sülün ve eski kaleci Hakan Çalışkan'ın da Avcı'nın ekibinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Bir an önce mesaiye başlamak isteyen Abdullah Avcı siyah beyazlıların Nevzat Demir ve Hakkı Yeten Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Avcı, personelle tanıştı ve bilgi aldı. 

Yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun sorumluluğunu üstlendiği Beşiktaş altyapısının Nevzat Demir Tesisleri’ne taşınma faaliyeti de başladı. Siyah beyazlılar tesislerdeki sahaları bakıma alırken altyapı için ek saha ve otel binası inşa edilecek.

Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da Abdullah Avcı'nın resmi imzayı atması ile hız kazanacak. Siyah beyazlıların Fransa'da sağ bek aradığı gelen haberler arasında.

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