TFF'nin yeni başkanı belli oluyor!

Türkiye futbol Federasyonu (TFF), olağan seçimli genel kurul toplantısı 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.

Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.