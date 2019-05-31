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Havuza düşen domuzları itfaiye kurtardı

Havuza düşen domuzları itfaiye kurtardı

Giresun'da sulama havuzuna düşen 9 yaban domuzu yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Domuzlar ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 9 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kozluca köyündeki bir elektrik iletim hattında çalışma yapan işçiler, boş olan sulama havuzunda çok sayıda domuz yavrusu görünce itfaiyeye haber verdi. 

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuzdan domuz yavrularını çıkardı.

Doğal yaşam alanına bırakılan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

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