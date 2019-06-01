İletişimi yüksek bir hafta Koç Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019

Keyifli birtakım etkileşimler bu bayramda devrede olacak. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı. 3-9 Haziran haftasında Koç burcunu neler bekliyor?

Bu hafta iletişimi yüksek haftalardan bir tanesine giriş yapıyoruz sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Yakın çevrenizle ve ailenizle güzel bir bayram planı yapıyor olabilirsiniz. Keyifli birtakım etkileşimler bu bayramda devrede olacak.

Bu pazartesi İkizler Burcu’nda bir Yeniay gerçekleşecek. Önemli kararlarınızı devreye sokacaksınız. Bayramdan sonraki hafta ise fazlasıyla hareketlenebilirsiniz.

Salı günü itibariyle Merkür, Yengeç Burcu’na geçecek. Ev ve ailenize daha fazla vakit ayıracağınız bir dönem başlayacak. Ev ile ilgili konu ve olaylarda iletişim ayağınız hızlanacak.

Cuma günü oldukça keyifli, farklı ve sıra dışı olaylar ilginizi çekebilir. Ev ve aile hayatınız için yapmanız gereken harcamalar devrede olabilir. Pazar günü ise yanılgılara açık bir gün olacak. İletişimi seveceğiniz ve öğrenmeye meyilli olduğunuz bir döneme merhaba diyeceksiniz.