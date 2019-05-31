Galatasaray transferde önceliğini belirledi

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk sayısını 22'ye yükselten Galatasaray'da hedef, ligin yanı sıra Avrupa'da da başarı elde etmek. Devler Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılar, tecrübeli isimlerin yanı sıra takıma uzun yıllar hizmet edebilecek kaliteli ve gelecek vaat eden oyuncuları da kadrosuna katmak istiyor.

Nijeryalı Ozornwafor transferini tamamlayan ve Ryan Babel konusunda da büyük aşama kaydeden Galatasaray'ın, bu transferleri kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda transfer için öncelik bonservis bedeli ödenmeyecek isimler... Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi biten Douglas'ın listede olduğu, ancak Brezilyalı oyuncuya yurtdışından da bir çok teklif geldiği öğrenildi.

Bu sezon attığı 14 gol ile şampiyonlukta önemli bir rol üstlenen ve kiralık sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun takımda kalması için şartlar zorlanacak. Avrupa'daki birçok kulübün de kadrosuna katmak istediği Nijeryalı oyuncu için Everton ile temasa geçileceği öğrenilirken İngiliz ekibinin talep edeceği yüksek bonservis bedeli bu transferin önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor.