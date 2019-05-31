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Küçükçekmece'deki cinsel istismarda yeni gelişme

Küçükçekmece'deki cinsel istismarda yeni gelişme

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu şüpheli hakkında 22 yıldan 37 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 Nisan 2019’da Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katının arka kısmında 5 yaşındaki kız çocuğu M.E'nin nitelikli cinsel istismara maruz kaldığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, 5 yaşındaki çocuğun ve yanındaki arkadaşının Çocuk İzleme Merkezi'nce ifadesinin alındığı, beyanları kapsamında sanık Mohammad V'nin eşkal bilgileri ve üzerinde bulunan kıyafetlerin öğrenildiği, polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olay yerini gösteren herhangi bir kamera kaydının olmadığının görüldüğü kaydedildi.

Araştırmalarda olayın failinin gidebileceği yöndeki sokaklara ait tüm kamera kayıtlarının incelendiği, sonrasında polisi gören şüphelinin kaçmaya başladığı anlatılan iddianamede, sanığın etkisiz hale getirilip yakalandığı belirtildi.

Mağdur ve arkadaşının şüpheliyi teşhis ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin de ifadesinde suçlamayı kabul ettiği savunuldu.

İddianamede, Mohammad V. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, mahkemece değerlendirilecek.

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