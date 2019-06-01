Boğa Burcu maddi konular ön planda Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı. 3-9 Haziran haftasında Boğa burcunu neler bekliyor?. Cuma günü hayatınızla ilgili önemli kararları devreye sokabilirsiniz.

Maddi konuların ön planda olduğu bir haftaya başlıyoruz sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Parasal konular önemli ve oluşacak Yeniay ile maddi konularda önemli girişimleriniz varsa bunları harekete geçireceksiniz.

Bu konularda desteklendiğiniz haftalardan bir tanesi olacak. Salı günü Merkür, Yengeç Burcu’na geçecek. Yakın çevrenizle olan iletişiminizi hızlandırdığınız bir dönem olacak.

Hem iletişim ayağınız güçlü olacak hem de yakın çevrenizde kim varsa onlarla bir araya gelmek önemli olacak. Cuma günü hayatınızla ilgili önemli kararları devreye sokabilirsiniz.

Hayatı oldukça keyifli algıladığınız, farklı konu ve olaylarla daha fazla ilgilendiğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Gireceğiniz sosyal ortam ve çevrelerde harcamalarınız konusunda dikkatli olmakta fayda var. Pazar günü itibariyle maddi konuların üzerine düşeceksiniz.