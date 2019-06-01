HABER /  GÜNCEL

Boğa Burcu maddi konular ön planda Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019

Boğa Burcu maddi konular ön planda Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı. 3-9 Haziran haftasında Boğa burcunu neler bekliyor?. Cuma günü hayatınızla ilgili önemli kararları devreye sokabilirsiniz.

Maddi konuların ön planda olduğu bir haftaya başlıyoruz sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Parasal konular önemli ve oluşacak Yeniay ile maddi konularda önemli girişimleriniz varsa bunları harekete geçireceksiniz.

Bu konularda desteklendiğiniz haftalardan bir tanesi olacak. Salı günü Merkür, Yengeç Burcu’na geçecek. Yakın çevrenizle olan iletişiminizi hızlandırdığınız bir dönem olacak.

Hem iletişim ayağınız güçlü olacak hem de yakın çevrenizde kim varsa onlarla bir araya gelmek önemli olacak. Cuma günü hayatınızla ilgili önemli kararları devreye sokabilirsiniz.

Hayatı oldukça keyifli algıladığınız, farklı konu ve olaylarla daha fazla ilgilendiğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Gireceğiniz sosyal ortam ve çevrelerde harcamalarınız konusunda dikkatli olmakta fayda var. Pazar günü itibariyle maddi konuların üzerine düşeceksiniz.   

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan Saadet Partisi çıkışı
Süleyman Soylu'dan Saadet Partisi çıkışı
Binali Yıldırım'dan YSK'ya İstanbul suçlaması
Binali Yıldırım'dan YSK'ya İstanbul suçlaması
Galatasaray transferde önceliğini belirledi
Galatasaray transferde önceliğini belirledi
İzmir'de iğrenç olay Küçük kızı taciz ederken yakaladılar
İzmir'de iğrenç olay Küçük kızı taciz ederken yakaladılar
Selçuk İnan'dan yeni anlaşma!
Selçuk İnan'dan yeni anlaşma!
Başkan Erdoğan'dan 'Kadir Gecesi' mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'Kadir Gecesi' mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
İletişimi yüksek bir hafta Koç Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019
İletişimi yüksek bir hafta Koç Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz
Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz
Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi
Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi
Sağlık-Sen’den Bakan Koca’ya ziyaret
Sağlık-Sen’den Bakan Koca’ya ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi uyarısı
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
Bakan Dönmez'den sondaj müjdesi: Startı verdik
Bakan Dönmez'den sondaj müjdesi: Startı verdik
İBB'nin hiç kapanmayan kütüphaneleri bayramda da açık olacak
İBB'nin hiç kapanmayan kütüphaneleri bayramda da açık olacak
Yorumlar