Başak Burcu kendinizi gösterme dönemi 3-9 Haziran 2019 Hande Kazanova

3-9 Haziran haftasında Başak Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. Oldukça görünür olacağınız dönemlerden bir tanesi olacak sevgili Başak’lar.

Oldukça görünür olacağınız dönemlerden bir tanesi olacak sevgili Başak’lar. Çalışıyorsanız kariyerinizde kendinizi göstereceğiniz ve atmak istediğiniz adımları uygulayacağınız bir Yeniay ile hafta başlayacak. Amaç ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.

Salı günü itibariyle Merkür, Yengeç Burcu’na geçecek. Arkadaş çevrenizle çok güzel bir iletişimi başlatabilirsiniz. İki hafta boyunca duygusal ve alıngan olmamak şartıyla sosyal çevrelerden güzel faydalar sağlayabilirsiniz.

Cuma günü bu anlamda çok dikkat çekici olacak. Arkadaşlarınızla yapacağınız bir tatil programı devrede olabilir. Pazar günü hayal kırıklıklarınız yüksek olabilir ancak iş hayatınızı, amaçlarınızı ve kendinizi göstermeyi seveceğiniz bir döneme merhaba diyeceksiniz. Patron ve üstlerinizle doğru ilişkiler kurmak anlamında önümüzde üç hafta boyunca şanslı bir dönem olacak.