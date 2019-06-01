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Yengeç Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019 cuma günü hareketli

Yengeç Burcu Hande Kazanova 3-9 Haziran 2019 cuma günü hareketli

3-9 Haziran haftasında Yengeç Burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı. Pazar gününden sonra kendinizle olmaktan mutlu olacağınız bir döneme gireceksiniz.

Geri planda durduğunuz konularla bayram haftasına giriş yapıyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Geçmişi çok fazla anabilirsiniz. Bu bayramı sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla beraber geçirebilirsiniz. Pazartesi günü bir Yeniay yaşayacak.

Bu Yeniay’da harekete geçmemeniz gerekiyor. Bu dönem içerisinde planlarınızı yapın ancak girişimleriniz konusunda acele etmeyin. Salı günü itibariyle Merkür, Yengeç Burcu’na geçecek.

Konuşma ve görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Cuma günü değişik birtakım aktiviteler sosyal çevrenizden gelebilir. Bu aktivite ve planlar sizi çok mutlu edecek. Hafta sonu yolculukta ya da tatil dönüşünde olursanız enerjinizi kuvvetli tutma ihtiyacı hissedebilirsiniz.

Bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gereken bir dönem olacak. Pazar gününden sonra sosyal çevrenizle ilişkilerinizi biraz daha geri plana çekeceğiniz ve kendinizle olmaktan mutlu olacağınız bir döneme gireceksiniz.

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