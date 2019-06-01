Yenikapı'da 313 bin kişi Enderun usulü teravih kılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da 313 bin kişinin katılımıyla Enderun usulü teravih kılınacağını söyledi. Af tartışmalarıyla ilgili de Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışma yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yenikapı'da 313 bin kişinin katılımıyla Enderun teravihi kılınacağını söyledi. Tüm İstanbul'u Yenikapı'ya davet eden Erdoğan, İslam coğrafyasında yaşananlara dikkat çekti Türkiye'nin huzur adası olarak göz doldurduğunu söyledi. Af tartışmalarıyla ilgili de Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışma yaptığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kardeşlerim hamdolsun bugün 26. orucumuzu tuttuk. Bu gece Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesini, Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Üç gün sonra Salı günü İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'na vasıl oluyoruz. Yenikapı'da 313 bin kişinin katılımıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Endurun teravihini kılacağız.

Pençe operasyonu için konuştu

Vatanımızın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyorum. Irak'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayan bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları her daim muzaffer kılsın diyorum.

"82 milyonu Türkiye ortak paydasında buluşturacağız"

Bir daha asla milletimizin arasına mezhep, meşrep, etnik köken üzerinden fitne tohumlarının ekilmesine müsaade edemeyiz. Demokrasimizin üzerine vesayetin gölgesine gölge düşüremeyiz. Bir daha operasyonlara izin veremeyiz. Hepinizin uyanık olması, basiret ve ferasetle hareket ederek kardeşliğine sahip çıkması gerekiyor.

Biz ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil barışın tarafında yer alacağız. Birileri ne yaparsa yapsın biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz.

"Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım Bey kardeşimizdir"

Esenler Belediyesi'ne, Dörtyol meydanını dolduran kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Yarın Cumartesi Yenikapı. 23 Haziran unutulmuyor değil mi? 23 Haziran'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Yol arkadaşım Binali Yıldırım kardeşimizi, İDO'nun Genel Müdürü, daha sonra Ulaştırma Bakanı, daha sonra Başbakan, daha sonra Meclis Başkanı bütün tecrübesi, deneyimiyle, ulusal ve uluslararası camiada edindiği yerde İstanbulumuza layık olan, İstanbulumuz için önemli bir fırsat olacak Binali Yıldırım kardeşimizi inşallah 23 Haziran'da İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? Emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım Bey kardeşimizdir.

"Adalet Bakanlığımızın bu konuda çalışması var"

Şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki, bu çalışmada sizlerin yakınlarınız da bunun içine dahil olur. Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında oralarda bunlar görüşülecek. Bayramınız şimdiden kutlu olsun, kalın sağlıcakla diyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum."